Названа стоимость авиабилетов по популярным у россиян направлениям на 8 Марта

TourDom: перелет в Баку из Москвы с 6 по 9 марта обойдется в 18 тысяч рублей

Российским туристам рассказали про самые выгодные цены на авиабилеты по популярным зарубежным направлениям с вылетом из Москвы на 8 Марта. Привлекательные предложения собрали специалисты TourDom.

Самым дешевым вариантом попасть в Баку с 6 по 9 марта назвали рейсы «Аэрофлота» — перелет туда-обратно обойдется в 18 тысяч рублей, за багаж придется доплатить пять тысяч рублей. В Ереван можно отправиться за 20 тысяч рублей на борту Utair, а в Стамбул наиболее выгодный по стоимости вариант тоже предлагает «Аэрофлот»: 33 тысячи рублей с человека.

Если увеличить мартовский отпуск до семи дней, то самый экономный перелет в Стамбул с 4 по 11 число предлагают Meraj Airlines и «ИрАэро» — путешествие в Турцию составит 32 тысячи рублей с человека, багаж включен. Попасть в ОАЭ дешевле всего с пересадкой в Тегеране — билеты с 5 по 11 марта у иранского перевозчика Mahan Airlines можно купить за 31,7 тысячи рублей. Однако длительность стыковки в столице Ирана на обратном пути составит 19 часов.

Прямой рейс в ОАЭ обойдется не меньше чем в 47 тысяч рублей — такое предложение есть у Air Arabia. Сэкономить на поездке в Египет получится, если взять перелет с пересадкой в Сочи: «Аэрофлот» предлагает авиабилеты с 6 по 10 марта за 37 тысяч рублей.

Ранее в феврале сообщалось, что самыми популярными направлениями у россиян на февральские праздники оказались Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, туристы интересуются отдыхом в Турции и Индии.