Глава BrahMos заявил об отсутствии влияния антироссийских санкций на компанию

Директор Brahmos Ране: санкции в отношении России не повлияли на работу компании

Управляющий директор и главное должностное лицо индийско-российской компании BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране заявил, что ввод санкций против России не повлиял на работу компании. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Доверие, которое мы завоевали у наших партнеров по совместному предприятию и Российской Федерации, настолько велико, что они оказывают нам услуги, даже несмотря на финансовые санкции», — отметил Ране. Он подтвердил, что компания импортирует товары из России, добавив, что некоторые сложности все же возникли, в частности, с переводом денег.

Однако, указал Ране, эти проблемы решаемы. «Это будет продолжаться, мы посмотрим, как отправить деньги, потому что, в конце концов, BrahMos — это совместное предприятие, поэтому оно выдержит любое вмешательство с любой стороны», — заключил он.

Ранее главный советник генерального директора BrahMos Aerospace вице-адмирал Эн Эн Кумар рассказал о безуспешных попытках западных стран надавить на оборонно-промышленный комплекс Индии из-за сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что при нынешнем лидерстве Западу не удастся заставить страну изменить отношения с Россией в оборонной сфере.