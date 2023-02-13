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10:56, 13 февраля 2023Силовые структуры

После массовой драки мигрантов в Москве задержаны четверо человек

СКР забрал из полиции дело о массовой драке мигрантов в Москве, задержаны четыре человека

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) забрал в свое производство уголовное дело, возбужденное после массовой драки мигрантов на юге Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

По данным следствия, 10 февраля группа выходцев из Средней Азии напала на молодого человека 2004 года рождения у жилых домов по Каширскому шоссе и избила. Задержаны четверо участников потасовки 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения, им предъявлено обвинение в хулиганстве. У них проведены обыски.

Следствие намеревается ходатайствовать об их аресте. Проверяется причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям.

12 февраля очевидцы драки сообщили, что один из компании мигрантов начал приставать к 15-летней девочке-подростку. Мужчина, который стоял рядом, заступился за нее, после чего на него набросилось несколько человек.

Полиция возбудила уголовное дело по 213 статье УК РФ («Хулиганство»).

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Любовь Ширижик
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После массовой драки мигрантов в Москве задержаны четверо человек
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