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15:27, 13 февраля 2023Спорт

В МОК объяснили обоснованность допуска россиян к турнирам

Член МОК Ги Дрю заявил, что причин для недопуска россиян к Олимпиаде-2024 нет

Фото: Laurent Gillieron / Reuters

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю объяснил обоснованность допуска российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит Franceinfo.

Дрю заявил, что причин для недопуска россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже нет. Член МОК подчеркнул, что спортсмены не должны страдать из-за политических решений руководства своих стран. По его мнению, участие атлетов в соревнованиях не должно быть следствием того, что происходит в мире.

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12 февраля глава Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал вмешательство политиков в обсуждение вопроса о допуске российских спортсменов к Играм 2024 года в Париже. До этого ряд европейских стран высказался против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах, а заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады в случае допуска отечественных атлетов.

МОК рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Анастасия Борисова
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