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15:18, 12 февраля 2023Спорт

Глава МОК раскритиковал вмешательство политиков в вопросы допуска россиян к ОИ

Глава МОК Томас Бах раскритиковал вмешательство политиков в вопросы допуска россиян к ОИ

Фото: Dave Kim / Unsplash

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал вмешательство политиков в обсуждение вопроса о допуске российских спортсменов к Играм 2024 года в Париже. Его слова приводит VG.

«Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях. Это было бы концом международных спортивных соревнований, какими мы их знаем сегодня», — заявил Бах. Он добавил, что в организации серьезно относятся к проблемам прав человека.

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Бах также привел примеры выступления российских и белорусских спортсменов на теннисных турнирах в нейтральном статусе. В частности, победу белоруски Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии 2023 года и матч украинки Катерины Байндль против россиянки Камиллы Рахимовой на этом же турнире. «Почему же это не может быть возможно в бассейне или в зале?» — задался вопросом функционер.

26 января президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Днем ранее в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям атлетов из этих стран.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Андрей Стрельцов
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