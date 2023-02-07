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19:06, 7 февраля 2023Спорт

Семь европейских стран выступили против участия россиян в турнирах

Скандинавские и северо-европейские страны выступили против участия россиян в турнирах

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Национальные олимпийские комитеты (НОК) семи скандинавских и северо-европейских стран выступили против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Швеции.

Под заявлением подписались НОК Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, а также Фарерских островов. По их мнению, россиян нельзя допускать из-за ситуации на Украине. Отмечается, что письмо было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК).

3 февраля министры спорта Польши, Литвы и Латвии призвали МОК не допускать россиян к международным турнирам. По мнению польской стороны, 40 стран выступают против участия страны в соревнованиях.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Анастасия Борисова
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