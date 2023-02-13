На популярном горнолыжном курорте турист «взлетел в воздух» и разбился насмерть

Британец катался вне трасс на курорте Мерибель во Франции и скончался от падения с высоты

Британский турист, катающийся вне трасс во французских Альпах, разбился насмерть после падения с высоты на огромной скорости. Об этом сообщает Mirror.

Трагедия произошла на популярном французском горнолыжном курорте Мерибель на секторе Солир, где в настоящее время проходит Чемпионат мира по горнолыжному спорту. 50-летний турист из Великобритании катался за пределами трассы — мужчина получил несколько травм, а также у него остановилось сердце после падения с высоты «нескольких десятков метров» и удара о землю. Горноспасательная команда прибыла на место происшествия спустя 15 минут, однако лыжник уже скончался.

По словам свидетелей трагедии, оператора местной лыжной станции и другого туриста, британец «взлетел в воздух», а затем приземлился на очень высокой скорости. Сообщается, что очевидцам происшествия, шокированным увиденным, потребовалась профессиональная психологическая помощь.

Ранее в январе лыжник и сноубордист столкнулись на горнолыжной трассе курорта «Домбай» в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) и оказались в больнице с сильными травмами. Отмечалось, что оба туриста спускались по склону на очень большой скорости.