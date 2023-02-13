Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:32, 13 февраля 2023Путешествия

На популярном горнолыжном курорте турист «взлетел в воздух» и разбился насмерть

Британец катался вне трасс на курорте Мерибель во Франции и скончался от падения с высоты

Фото: unsplash

Британский турист, катающийся вне трасс во французских Альпах, разбился насмерть после падения с высоты на огромной скорости. Об этом сообщает Mirror.

Трагедия произошла на популярном французском горнолыжном курорте Мерибель на секторе Солир, где в настоящее время проходит Чемпионат мира по горнолыжному спорту. 50-летний турист из Великобритании катался за пределами трассы — мужчина получил несколько травм, а также у него остановилось сердце после падения с высоты «нескольких десятков метров» и удара о землю. Горноспасательная команда прибыла на место происшествия спустя 15 минут, однако лыжник уже скончался.

По словам свидетелей трагедии, оператора местной лыжной станции и другого туриста, британец «взлетел в воздух», а затем приземлился на очень высокой скорости. Сообщается, что очевидцам происшествия, шокированным увиденным, потребовалась профессиональная психологическая помощь.

Ранее в январе лыжник и сноубордист столкнулись на горнолыжной трассе курорта «Домбай» в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) и оказались в больнице с сильными травмами. Отмечалось, что оба туриста спускались по склону на очень большой скорости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В ЧВК «Вагнер» сообщили об успехах в районе Артемовска
В Подмосковье похитили собак на 240 тысяч рублей
Киркоров рассказал о запрете песни Пугачевой
Белоруссия предложила площадку для мирных переговоров по Украине
В Польше раскрыли число поставленных Украине танков
Столтенберг прокомментировал атаку хакеров на сайты НАТО
В ДНР заявили о скорой сдаче украинского гарнизона в Артемовске
Отправку американских F-16 в Турцию назвали залогом расширения НАТО на восток
Оглашен приговор бывшей «правой руке» Лукашенко
На популярном горнолыжном курорте турист «взлетел в воздух» и разбился насмерть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.