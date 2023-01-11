Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:31, 11 января 2023Путешествия

Лыжник и сноубордист столкнулись на трассе в России и оказались в больнице

Лыжник и сноубордист получили сильные травмы в ходе столкновения на курорте «Домбай» в КЧР

Фото: Егор Комаров / РИА Новости

Лыжник и сноубордист столкнулись на горнолыжной трассе курорта «Домбай» в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) и оказались в больнице с сильными травмами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление КЧР по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что инцидент произошел на склоне горы Мусса-Ачитара. «Спасатели Домбайской спасательной станции РГБУ "Карачаево-Черкесская аварийно-спасательная служба" оказали первую помощь и доставили пострадавших в медпункт», — пояснили в управлении.

Материалы по теме:
Многоженство, строгие традиции и доброта. Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
Многоженство, строгие традиции и доброта.Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
21 мая 2021
«Быстро, дешево, без уважения» Величие природы, лихачи и разруха: что российский турист нашел в Кавказских горах
«Быстро, дешево, без уважения»Величие природы, лихачи и разруха: что российский турист нашел в Кавказских горах
29 сентября 2020

Отмечается, что оба россиянина спускались по склону на очень большой скорости. В ходе столкновения туристы получили множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые.

Представители карачаево-черкесского управления призвали отдыхающих соблюдать меры предосторожности на горнолыжных трассах, в частности, контролировать скорость и траекторию движения и обеспечить себя необходимой экипировкой.

Ранее в январе сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной в горах Сочи, когда тот вместе с коллегами осматривал трассы для горнолыжников. Спасателям удалось оперативно откопать пострадавшего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
У объединенной группировки войск СВО сменился командующий
Россиянин поджег знакомого из-за нежелания возвращать ему долг
Россияне бросились арендовать жилье в популярной пляжной стране
Игрока «Спартака» заподозрили в связи с наркоторговцем
Составлен рейтинг легко адаптирующихся к новой работе специалистов
Политолог оценил влияние военной помощи Турции Украине на отношения с Россией
Стюардесса назвала обязательный предмет для комфортного сна в самолете
Песков отказался комментировать перестановки в командовании спецоперации
Саудовская Аравия снизит зависимость от нефти
Турция обсудила с Украиной важность немедленного прекращения огня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.