Лыжник и сноубордист столкнулись на трассе в России и оказались в больнице

Лыжник и сноубордист получили сильные травмы в ходе столкновения на курорте «Домбай» в КЧР

Лыжник и сноубордист столкнулись на горнолыжной трассе курорта «Домбай» в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) и оказались в больнице с сильными травмами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление КЧР по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что инцидент произошел на склоне горы Мусса-Ачитара. «Спасатели Домбайской спасательной станции РГБУ "Карачаево-Черкесская аварийно-спасательная служба" оказали первую помощь и доставили пострадавших в медпункт», — пояснили в управлении.

Отмечается, что оба россиянина спускались по склону на очень большой скорости. В ходе столкновения туристы получили множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые.

Представители карачаево-черкесского управления призвали отдыхающих соблюдать меры предосторожности на горнолыжных трассах, в частности, контролировать скорость и траекторию движения и обеспечить себя необходимой экипировкой.

Ранее в январе сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной в горах Сочи, когда тот вместе с коллегами осматривал трассы для горнолыжников. Спасателям удалось оперативно откопать пострадавшего.