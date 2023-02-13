Генерал ФСБ раскрыл методы США по вербовке боевиков для терактов в России

Генерал ФСБ в отставке Михайлов: США вербуют боевиков для терактов в РФ на идейной основе

Американцы вербуют боевиков из джихадистских группировок, связанных с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», для совершения терактов в России на религиозной или идейной основе. Об этом заявил News.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, комментируя заявление Службы внешней разведки (СВР) России.

По его словам, США используют в своих целях готовность радикалов «воевать против любых неверных», но они могут совершать по этим мотивам диверсии в любой стране.

Михайлов отметил, что в настоящее время правоохранители ведут постоянную работу по выявлению подозрительных лиц в большом потоке мигрантов. От мастерства оперативных работников силовых структур зависит эффективность превентивных мер.

Ранее 13 февраля СВР заявила, что военные из США намереваются привлечь боевиков ИГ и «Аль-Каиды» для совершения диверсий на территории России и СНГ. Американцы привлекают к сотрудничеству выходцев с Северного Кавказа и Центральной Азии. Ими уже завербованы 60 боевиков с опытом участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Они проходят обучение на американской базе Эт-Танф в Сирии с января. После чего, по данным СВР, их перебросят в Россию и СНГ для совершения терактов против госслужащих, правоохранителей и военных.