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09:51, 13 февраля 2023Силовые структуры

СВР узнала о планах США привлечь боевиков ИГ для терактов в России

СВР сообщила о планах США заслать боевиков ИГ для совершения терактов в России и СНГ

Фото: AP

Военные из США намереваются привлечь боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) для совершения диверсий на территории России и СНГ. Об этом ТАСС сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

Согласно данным ведомства, заслуживающим доверие, к сотрудничеству привлекаются выходцы с Северного Кавказа и Центральной Азии из джихадистских группировок, связанных с ИГ и также запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».

60 завербованных США боевиков с опытом участия в боевых действиях на Ближнем Востоке уже проходят обучение на американской базе Эт-Танф в Сирии с января. После чего, следует из сообщения СВР, их перебросят в Россию и СНГ для совершения терактов против госслужащих, правоохранителей и военных.

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Любовь Ширижик
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