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08:00, 13 февраля 2023Ценности

Тратящая 874 тысячи рублей в месяц на маникюр няня показала полуметровые ногти

Няня ЛаРю Драммонд из Нью-Йорка показала 56-сантиметровый маникюр за 874 тысячи рублей

Фото: @LaRue'sNailsCover

Няня ЛаРю Драммонд из Нью-Йорка потратила многомиллионное состояние на маникюр и поделилась опытом жизни с полуметровыми ногтями. Соответствующие кадры публикует издание The Sun.

Героиня материала рассказала, что отращивала свои на данный момент 56-сантиметровые ногти более 40 лет. При этом женщина призналась, что ежемесячно платит 12 тысяч долларов (874 тысячи рублей) за маникюр, на который уходит по восемь часов за сеанс. На опубликованных фото Драммонд показывает закрученные вниз ногти с изображениями разноцветных фигур.

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По словам няни, она регулярно сталкивается с осуждением со стороны общества по поводу ее внешнего вида, однако это не мешает ей работать с детьми. «Я такая, какая я есть, и мне не стыдно. Вот если бы я сломала ноготь, который нельзя починить, я бы почувствовала себя по-настоящему несчастной», — заявила Драммонд.

Ранее в феврале блогерша сделала перед свадьбой дорогостоящий маникюр и осталась с «утиными» ногтями. Юзерша с никнеймом crybabynails рассказала, что решила сделать за восемь часов до торжества маникюр в виде утиных лапок, в котором форма ногтей расширяется к концу. На опубликованных кадрах видно, что в итоге ногти девушки обрели разную длину и неестественную форму.

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Екатерина Ештокина
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