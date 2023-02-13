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09:55, 13 февраля 2023Путешествия

Названы ставшие «аутсайдерами» страны Европы по спросу среди россиян

АТОР: Чехия, Великобритания и Нидерланды стали «аутсайдерами» по спросу среди россиян

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Чехия оказалась главным аутсайдером по уровню спроса на отдых среди российских туристов. Полный список потерявших популярность у россиян стран Европы назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, на Чехию у путешественников сейчас наблюдается самый низкий спрос, хотя ранее республика входила в топ самых востребованных стран у россиян. Также наименьший интерес наблюдается на поездки в Великобританию и Нидерланды, в Словакию и Словению запросы тоже единичны.

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При этом одним из самых желанных европейских государств для путешествий оказалась Венгрия. Как объясняют в компании «Веди Групп», это обусловлено отсутствием визы, относительно бюджетными авиабилетами и проживанием. «Также немаловажно, что Венгрия — круглогодичное направление, способное удовлетворить абсолютно любые запросы туристов — от экскурсионного и событийного до лечебно-оздоровительного отдыха», — уточняет туроператор.

Кроме того, в «Веди Групп» добавили, что среди россиян сохраняется спрос на Грецию и Кипр, а в PAC Group сообщили, что туристов также интересует Италия и Испания.

Ранее в феврале стало известно, что популярный чешский курорт Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока российских туристов. Отмечается, что путешественники из других стран не могут заменить россиян, мало кто приезжает туда на лечение и отдых так же часто. Отели и магазины, живущие за счет туризма, вынуждены закрываться или терпят убытки.

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Марк Успенский
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