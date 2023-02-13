Бывший глава ЦРУ предсказал новое наступление России

Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления в Донбассе

Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус предсказал новое наступление России в Донбассе. Об этом он сообщил медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Похоже, Россия создает условия для нового наступления в Донбассе. Возможно, в Луганской области», — отметил Петреус. Он подчеркнул большую численность российской армии и наличие у нее различного вооружения. Кроме того, экс-глава ЦРУ указал, что России удается обходить западные санкции и экспортный контроль за счет большого количества сырья.

Ранее британский полковник в отставке Ричард Кемп предрек новое наступление российских войск в рамках проведения спецоперации на Украине. При этом, по его словам, украинские войска также планируют крупное наступление.