Мир охватила «шаровая истерия» после инцидентов с воздушными объектами в США

«Ъ»: во всем мире замечают летающие объекты в воздушном пространстве и сбивают их

Мир охватила «шаровая истерия» после инцидентов со сбитыми воздушными объектами в небе над США. Так, убедиться в надежности защиты своего неба решили в Великобритании. Кроме того, подозрительные летающие объекты стали замечать над Латинской Америкой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство проведет анализ безопасности своего воздушного пространства из-за сложившейся ситуации в США. Британский премьер Риши Сунак поручил «сохранить безопасность страны во что бы то ни стало».

На днях странные мигающие огни были замечены в Уругвае во время фестиваля в Термас-дель-Альмирон, власти страны на всякий случай решили расследовать появление неопознанных летающих объектов.

В свою очередь чиновники Тайваня рассказали, что военные аэростаты Китая постоянно нарушают воздушную границу острова. По их словам, за последние годы над островом появлялись десятки китайских аэростатов, однако их деятельность может выходить за рамки обычных метеозондов.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что последние ситуации со сбитыми воздушными объектами в небе над США не указывают на внеземную активность. Однако президент США Джо Байден поручил создать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов (НЛО) после инцидентов на севере страны и в Канаде.

13 февраля власти США сообщили о ликвидации четвертого летающего объекта за неделю. Уточняется, что перехват состоялся над озером Гурон на границе с Канадой. За пару часов до этого США закрыли часть воздушного пространства на севере страны.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар, который был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.