Российский уголовник предстанет перед судом за убийство конкурента по аукциону

В Коми уголовника обвинили в убийстве конкурента по закупке лесных насаждений на аукционе

В Республике Коми предстанет перед судом 28-летний ранее судимый российский уголовник, обвиняемый в заказном убийстве конкурента. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый решил избавиться от основного конкурента по аукциону на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений. Он обратился к знакомым представителям криминального мира с просьбой ликвидировать руководителя лесозаготовительного предприятия в Койгордском районе. В декабря 2021 года киллеры, согласно плану заказчика, устроили засаду возле дома жертвы и расстреляли мужчину, когда тот вышел из автомобиля.

После гибели руководителя представитель его компании отказался от участия в аукционе, а победителем был признан производственный кооператив под руководством обвиняемого.

«Продуманные и согласованные действия участников следственно-оперативной группы привели к оперативному раскрытию убийства, совершенного по найму, в условиях неочевидности. Следователи допросили более 60 лиц, проведено свыше 20 обысков и выемок. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей судом будет вынесен обвинительный приговор», — рассказали в СКР.