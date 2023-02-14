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14:51, 14 февраля 2023Интернет и СМИ

Участник КВН раскрыл поведение Нагиева за кулисами телеигры

Участник КВН Малахов заявил, что Нагиев как ведущий игры живо контактировал с юмористами

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участник команды КВН «Доктор Хаусс» из Белоруссии Павел Малахов заявил, что шоумен Дмитрий Нагиев, будучи ведущим одной из игр проекта, живо контактировал с юмористами и выступил с хорошей напутственной речью. Поведение Нагиева за кулисами он раскрыл в интервью блогеру Андрею Пределину, видео вышло на YouTube.

Малахов отметил, что Нагиев приехал на площадку за несколько часов до начала игры и общался с присутствующими. «Он [Нагиев] в какой-то момент собирает все команды, часов где-то в пять примерно, (...) и он начал говорить про то, что, ребята, мы делаем передачу, вы уже артисты, надо сделать просто хорошо, кайфуйте, расслабьтесь. Он дал очень крутые напутственные слова, что меня очень сильно удивило», — заявил кавээнщик.

По его словам, Нагиев живо контактировал с участниками КВН. Малахов также назвал шоумена интерактивным ведущим, «с которым можно было все на месте сразу решить».

В феврале 2022 года руководитель и ведущий телеигры Александр Масляков записал видеообращение, в котором сообщил, что заразился коронавирусом и из-за болезни пропустит несколько первых игр нового сезона КВН. После этого по одной игре 1/8 финала КВН провели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну из игр также провел сам Масляков. Позднее стало известно, что он вернулся в КВН в качестве ведущего.

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Маргарита Щигарева
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