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15:05, 8 ноября 2022Интернет и СМИ

Масляков вернулся в КВН

Телеведущий Александр Масляков вернулся в КВН в качестве ведущего

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков вернулся в КВН в качестве ведущего, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

«Ведущий — Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении. Отмечается, что в состав жюри вошли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, шоумен Валдис Пельш, народный артист России Сергей Жилин, телеведущая Алла Михеева и бывший капитан команды «Русская дорога» Алексей Кривеня.

В пресс-службе добавили, что Масляков выйдет на сцену 12 ноября. Во время игры команды будут соревноваться в трех конкурсах: приветствие, биатлон, музыкальный фристайл. В игре будут участвовать «Доктор Хаусс» из Могилева, «Столик» (Чулым), «Росы» (Нижний Новгород), «Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова» (Москва), «Зеленый чемодан» (Гурьевск) и «Северяне» (Нягань).

В сентябре стало известно, что Масляков вернулся в КВН в качестве члена жюри игр Высшей лиги. Об этом рассказал его сын — Александр Масляков-младший. Перед этим руководитель телеигры сообщил, что «нашел [себе] местечко среди жюри». В феврале Масляков сообщил, что пропустит пропустит несколько первых игр нового сезона КВН из-за заражения коронавирусом.

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Денис Савосин
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