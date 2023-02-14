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10:01, 14 февраля 2023Бывший СССР

Киев высказал опасения о расширении спецоперации на Одессу

Глава ОВА Братчук: Киев опасается расширения российской спецоперации на Одесскую область

Фото: Nacho Doce / Reuters

Киев допускает расширение специальной военной операции (СВО) на Одессу и Одесскую область с выходом на границы с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Об опасениях властей Украины заявил в своем Telegram-канале глава одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, такой сценарий активно обсуждается на разных уровнях, в том числе и на Мюнхенской конференции по безопасности. «Речь зашла и, например, о непризнанном Приднестровье», — добавил он.

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Варвара Кошечкина
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