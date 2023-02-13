Названо условие одобрения западными странами начала переговоров России и Украины

Политолог Марков заявил, что Запад одобрит начало переговоров по Украине при победе России

Запад может одобрить начало переговоров по Украине только при условии угрозы безоговорочной победы России. Указывать на это будет взятие Одессы, Николаева, Херсона, Запорожья, Днепра, Харькова, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков.

«Если Россия возьмет один из этих городов, появится возможность для переговоров. Два — переговоры начнутся. Без этого Запад никогда не пойдет на переговоры и будет надеяться на поражение России. Кроме того, чем жестче будет воевать Россия, тем меньше вероятность того, что войска НАТО появятся на территории Украины. Они хотят воевать только чужими руками», — считает политолог.

Марков заметил, что временные перспективы взятия указанных городов неизвестны. «Все зависит от принятых решений военно-политического руководства», — отметилсобеседник «Ленты.ру».

Украинская делегация покинула переговоры с Россией и ушла со связи. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, весной прошлого года Москва и Киев действительно были близки к заключению перемирия, причем речь шла о конкретном документе, который был согласован по итогам очень сложных переговоров.

