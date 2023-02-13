Названо условие одобрения западными странами начала переговоров России и Украины
Запад может одобрить начало переговоров по Украине только при условии угрозы безоговорочной победы России. Указывать на это будет взятие Одессы, Николаева, Херсона, Запорожья, Днепра, Харькова, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков.
«Если Россия возьмет один из этих городов, появится возможность для переговоров. Два — переговоры начнутся. Без этого Запад никогда не пойдет на переговоры и будет надеяться на поражение России. Кроме того, чем жестче будет воевать Россия, тем меньше вероятность того, что войска НАТО появятся на территории Украины. Они хотят воевать только чужими руками», — считает политолог.
Марков заметил, что временные перспективы взятия указанных городов неизвестны. «Все зависит от принятых решений военно-политического руководства», — отметилсобеседник «Ленты.ру».
Украинская делегация покинула переговоры с Россией и ушла со связи. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По его словам, весной прошлого года Москва и Киев действительно были близки к заключению перемирия, причем речь шла о конкретном документе, который был согласован по итогам очень сложных переговоров.