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14:33, 13 февраля 2023Мир

Названо условие одобрения западными странами начала переговоров России и Украины

Политолог Марков заявил, что Запад одобрит начало переговоров по Украине при победе России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Запад может одобрить начало переговоров по Украине только при условии угрозы безоговорочной победы России. Указывать на это будет взятие Одессы, Николаева, Херсона, Запорожья, Днепра, Харькова, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков.

«Если Россия возьмет один из этих городов, появится возможность для переговоров. Два — переговоры начнутся. Без этого Запад никогда не пойдет на переговоры и будет надеяться на поражение России. Кроме того, чем жестче будет воевать Россия, тем меньше вероятность того, что войска НАТО появятся на территории Украины. Они хотят воевать только чужими руками», — считает политолог.

Марков заметил, что временные перспективы взятия указанных городов неизвестны. «Все зависит от принятых решений военно-политического руководства», — отметилсобеседник «Ленты.ру».

Украинская делегация покинула переговоры с Россией и ушла со связи. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, весной прошлого года Москва и Киев действительно были близки к заключению перемирия, причем речь шла о конкретном документе, который был согласован по итогам очень сложных переговоров.

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Варвара Кошечкина
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