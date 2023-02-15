Игрок украинской команды рассказал о драке с футболистами российского клуба
Защитник украинского «Миная» Дмитрий Немчанинов рассказал о драке с футболистами ярославского «Шинника». Об этом сообщает Sport.ua.
«Сказали, что будем драться, да и все. Что делать? Жизнь такая сейчас. Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стенка на стенку в коридоре», — заявил Немчанинов. Футболист добавил, что его одноклубники не нападали на игрока «Шинника» в лифте, а также не заставляли петь гимн Украины представителей российского клуба.
13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний, но обе команды были вынуждены выселиться из отеля.
В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев, и добавили, что не хотели жить с «Шинником» в одной гостинице.