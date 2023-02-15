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14:23, 15 февраля 2023Спорт

Игрок украинской команды рассказал о драке с футболистами российского клуба

Игрок «Миная» рассказал, что драка с футболистами «Шинника» прошла в равных составах

Фото: unsplash

Защитник украинского «Миная» Дмитрий Немчанинов рассказал о драке с футболистами ярославского «Шинника». Об этом сообщает Sport.ua.

«Сказали, что будем драться, да и все. Что делать? Жизнь такая сейчас. Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стенка на стенку в коридоре», — заявил Немчанинов. Футболист добавил, что его одноклубники не нападали на игрока «Шинника» в лифте, а также не заставляли петь гимн Украины представителей российского клуба.

13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний, но обе команды были вынуждены выселиться из отеля.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев, и добавили, что не хотели жить с «Шинником» в одной гостинице.

Алексей Гусев
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