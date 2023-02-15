В окружении Костомарова назвали его состояние крайне нестабильным

РБК: в окружении Романа Костомарова назвали его состояние крайне нестабильным

В окружении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова назвали его состояние крайне нестабильным. Об этом сообщает РБК.

Источник заявил, что 46-летнему спортсмену стало хуже после ампутации пальцев рук, отметив, что врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Информацию также подтвердил еще один источник из окружения Костомарова.

Ночью 15 февраля сообщалось о резком ухудшении состояния фигуриста. Отмечалось, что он находится под седацией. Врачи также выразили опасение за левое легкое Костомарова из-за большого количества фиброза. Утром состояние спортсмена удалось стабилизировать.

14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели операцию по ампутации кистей обеих рук. Позже мать спортсмена Валентина опровергла это. Telegram-канал Mash сообщил, что врачам удалось вовремя остановить заражение и фигуристу удалили несколько пальцев на руках. 7 февраля стало известно, что спортсмену ампутировали левую стопу.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.