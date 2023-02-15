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11:46, 15 февраля 2023Спорт

На Украине потребовали изолировать российских футболистов после драки в Турции

Глава УАФ Павелко попросил Турцию изолировать российских футболистов после драки

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко потребовал принять меры к российским футболистам «Шинника» после драки с игроками «Миная». Его слова приводит Sport.ua.

«Обратился в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов не только как можно дальше от наших команд, но и от футболистов других стран также», — заявил Павелко. Кроме того, он запросил полный международный бан россиян, включая Олимпийские игры-2024.

13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний, однако обе команды были вынуждены выселиться из отеля.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали футболистов команды, и добавили, что не хотели жить с «Шинником» в одной гостинице.

Андрей Стрельцов
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