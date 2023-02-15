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14:18, 15 февраля 2023Россия

В Госдуме перенесли пленарное заседание на 22 февраля

В Госдуме отменили заседание 21 февраля и перенесли на утро следующего дня

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Госдуме решили отменить пленарное заседание, которое должно было состояться 21 февраля. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном в думской электронной базе данных.

«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет отменить заседание (...) 21 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

Из постановления следует, что заседание Госдумы было решено перенести на 22 февраля 2023 года на 10 часов утра по московскому времени.

Ранее о внеплановом заседании верхней и нижней палат российского парламента сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Федерации. Оно пройдет 22 февраля в 15 часов. В системе обеспечения законодательной деятельности заседание Госдумы намечено на 12 часов 22 февраля.

Позже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, что внеочередное заседание перенесено с 1 марта по просьбе правительства.

21 февраля, за день до внепланового заседания, состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава государства сделает акцент на специальной военной операции, а также на вопросах экономики и социальной сферы.

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Никита Абрамов
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