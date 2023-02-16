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15:11, 16 февраля 2023Спорт

Российский биатлонист высказался о возможном выступлении под нейтральным флагом

Биатлонист Латыпов назвал слова о допуске россиян на турниры под нейтральным флагом пылью

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о возможном возвращении на международные турниры. Его слова приводит «Чемпионат».

Латыпов назвал разговоры о допуске россиян на соревнования под нейтральным флагом пылью. «Это больше на нервы действует, а не успокаивает. Ждем, пока будет точная информация. В любом случае мы готовимся и строим оптимистичные планы», — заявил биатлонист и добавил, что будет принимать решение относительно выступления под нейтральным флагом, только когда поступит соответствующее предложение.

25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, что рассматривают возможность индивидуального допуска россиян до турниров, в том числе Олимпийских игр-2024, в нейтральном статусе. Отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу не принято.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации, в том числе биатлонные и лыжные, запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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