Группу мошенников задержали за обман 67 россиян

В Воронежской области МВД задержало группу мошенников за обман 67 человек на 4,7 млн руб

В Воронежской области сотрудники полиции задержали 12 участников преступной группы, занимавшейся мошенничеством, жертвами которого стали 67 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По версии следствия, фигуранты дела обзванивали жителей разных регионов России с плохой кредитной историей. Они представлялись брокерами и предлагали свое посредничество по получению положительного решения банков на выделение кредита. Россияне оплачивали им услуги, но помощь не получали. Полученные деньги мошенники похищали. Ущерб потерпевшим из Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской и Свердловской областей оценивается в 4,7 миллиона рублей.

В отношении задержанных членов группировки возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества.