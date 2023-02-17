«Вашингтон» без Овечкина потерпел третье поражение подряд в НХЛ

«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Флориде» и потерпел третье поражение подряд в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Флорида Пантерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей площадки. Столичная команда потерпела третье подряд поражение в чемпионате. Ранее клуб уступил «Каролина Харрикейнс» (2:3) и «Сан-Хосе Шаркс» (1:4).

Последние два матча «Вашингтон» провел без капитана, российского нападающего Александра Овечкина. 15 февраля форвард сообщил о смерти отца Михаила. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. Перед матчем с «Флоридой» «Вашингтон» почтил память Овечкина-старшего.

10 января Овечкин-старший был госпитализирован с обострением расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у 71-летнего мужчины обнаружили злокачественное новообразование.