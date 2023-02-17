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10:26, 17 февраля 2023Спорт

Игрок «Шинника» рассказал об угрозах после драки с украинцами в Турции

Игрок «Шинника» Семейкин сообщил об угрозах в свой адрес после драки с украинцами в Турции

Фото: unsplash

Футболист «Шинника» Артем Семейкин сообщил об угрозах в свой адрес после драки с украинскими игроками «Миная» в Турции. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Что они там пишут — не особо интересно. Мне тоже написали примерно десять человек. Это даже не угрозы, просто какая-то чепуха написывает. Содержание сообщений примерно такое, что найдем, поймаем и все такое», — поделился игрок. Спортсмен также отметил, что в драке пострадали обе стороны.

13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний, однако обе команды были вынуждены выселиться из отеля.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев, и добавили, что не хотели жить с «Шинником» в одной гостинице.

Андрей Стрельцов
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