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02:30, 18 февраля 2023Мир

Офицер американской разведки назвал США первой угрозой НАТО

Офицер разведки Риттер: США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради своей выгоды
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, считает офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению военного, первая угроза для Североатлантического альянса — это Вашингтон. «Мы бесцеремонно атаковали Германию! Не стоит думать, что на этом все остановится, что мы не атакуем никого другого ради удовлетворения своих нужд», — назвал он особенности политики США. Риттер добавил, что НАТО никому не помогает, если это не на руку Вашингтону.

Ранее бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу заявил, что США не должны принимать Украину в НАТО «в какой бы то ни было» форме.

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Марина Совина
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