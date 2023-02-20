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17:12, 20 февраля 2023Мир

Разведка Нидерландов обвинила Россию в подготовке диверсий в Северном море

Reuters: разведка Нидерландов утверждает, что Россия готовит диверсии в Северном море

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Спецслужбы Нидерландов утверждают, что в последние месяцы Россия пыталась собрать разведывательную информацию о критически важной подводной инфраструктуре, расположенной в Северном море у границ Нидерландов. Тем самым Москва готовит диверсии, пишет Reuters со ссылкой на нидерландскую разведку.

Утверждается, что некое российское судно заметили у морской ветряной электростанции в Северном море, оно якобы пыталось зафиксировать ее положение. Судно сопроводили корабли морской пехоты и береговой охраны, «прежде чем какие-либо попытки саботажа могли увенчаться успехом».

«Россия составляет карту того, как функционируют наши ветряные парки в Северном море. Их очень интересует, как они могут саботировать энергетическую инфраструктуру», — заявил глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) генерал Ян Свиленс.

Ранее журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о подрывах «Северных потоков», согласно которой США могут быть причастны к взрывам газопроводов. Белый дом отрицает эти сообщения.

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Виктория Кондратьева
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