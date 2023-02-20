Появились подробности аварийной посадки вертолета в Кузбассе

На борту аварийно севшего в Кузбассе вертолета находились пилот и пять сноубордистов

На борту вертолета AS 350, который совершил аварийную посадку близ горы Тохан в Кемеровской области, находились пять сноубордистов и пилот. Подробности привел начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер, его цитирует ТАСС

«Один пассажир погиб, командир воздушного судна травмирован, остальные от госпитализации отказались», — сказал Дрегер. Он уточнил, что вертолет поднимал сноубордистов на гору Топхан для спуска. Воздушное судно потерпело крушение, когда осуществляло подъем пассажиров.

Вертолет аварийно сел в Кузбассе близ горы Топхан в понедельник, 20 февраля. Изначально сообщалось, что на борту воздушного судна находились десять человек.

По одной из версий, причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования. По другим данным, это случилось из-за отказа системы.