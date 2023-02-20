Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:55, 20 февраля 2023Россия

Появились подробности аварийной посадки вертолета в Кузбассе

На борту аварийно севшего в Кузбассе вертолета находились пилот и пять сноубордистов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На борту вертолета AS 350, который совершил аварийную посадку близ горы Тохан в Кемеровской области, находились пять сноубордистов и пилот. Подробности привел начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер, его цитирует ТАСС

«Один пассажир погиб, командир воздушного судна травмирован, остальные от госпитализации отказались», — сказал Дрегер. Он уточнил, что вертолет поднимал сноубордистов на гору Топхан для спуска. Воздушное судно потерпело крушение, когда осуществляло подъем пассажиров.

Вертолет аварийно сел в Кузбассе близ горы Топхан в понедельник, 20 февраля. Изначально сообщалось, что на борту воздушного судна находились десять человек.

По одной из версий, причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования. По другим данным, это случилось из-за отказа системы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ повторно обстреляли приграничное российское село
МИД Ирана потребовал от МАГАТЭ более профессионального поведения
Россияне бросились покупать один тип мебели
Турция ответила на данные о передаче изделий для оборонной промышленности России
В Starlink появилась услуга роуминга
Россиянку госпитализировали после пожара на популярном курорте в Таиланде
Фигурантов дела о покушении на журналиста Соловьева обвинили в терроризме
Россиянин убил сожителя и мать бывшей жены
Легионер клуба РПЛ объяснил решение остаться в России
Светская львица Пэрис Хилтон усомнилась в своей сексуальности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.