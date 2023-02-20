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10:31, 20 февраля 2023Россия

В российском регионе при аварийной посадке вертолета Ми-8 погиб человек

В Кузбассе при аварийной посадке вертолета Ми-8 погиб человек, еще один пострадал

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Кемеровской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, погиб один человек. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«В районе горы Топхан Междуреченского городкого округа совершил аварийную посадку частный вертолет Ми-8», — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадал один человек.

Он уточнил, что на борту воздушного судна находились 10 человек. Предварительно, причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования, добавил другой источник информагентства.

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Анастасия Шейкина
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