Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 21 февраля 2023Россия

Депутат рассказала об обстановке в Гостином дворе перед посланием Путина

Депутат Журова заявила о позитивном настрое в Гостином дворе перед посланием Путина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала об обстановке в Гостином дворе перед посланием президента России Владимира Путина. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий сообщила, что все присутствующие уже ожидают президента.

«На такие мероприятия всегда все приезжают заранее, потому что очень важно пообщаться друг с другом. Полтора часа до послания — обычно это период с кем-то поговорить, поделиться мнениями и просто поприветствовать друг друга. Все настраиваются на рабочий хороших лад», — сообщила Журова.

Практически все уже здесь в ожидании Владимира Владимировича

Светлана Журовадепутат Госдумы

Депутат отметила, что в зал присутствующих в Гостином дворе запускают примерно за полчаса до обращения президента. Но все уже готовы, добавила она.

«Все очень позитивно настроены. Я не помню, чтобы Владимир Владимирович что-то непозитивное говорил на послании. Завтра у нас (у Госдумыприм. «Ленты.ру») и у Совета Федерации заседания. Мы в хорошем настрое должны выполнить те поручения, которые президент сегодня озвучит. Раз мы собираемся, значит, есть какие-то решения, которые он бы хотел, чтобы мы приняли как можно быстрее», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по Москве. Сообщается, что послание главы государства будут транслировать три федеральных канала — Первый канал, «Россия 1» и НТВ. В сетке вещания на выступление Путина отведен один час, однако в Кремле назвали это формальностью.

В понедельник, 20 февраля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин все еще работает над посланием. По словам Пескова, президент России сделает акцент на специальной военной операции (СВО) на Украине. Среди других тем, которые озвучил представитель главы государства, — экономика и социальная сфера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об опасениях возможной сделки с Москвой
Гинеколог назвала пять полезных при менопаузе продуктов
В «Росатоме» поделились планами по встрече с главой МАГАТЭ
Депутат рассказала об обстановке в Гостином дворе перед посланием Путина
Момент убийства главы лиги NFC по грэпплингу и ММА Марданова показали на видео
В России подорожал один тип ипотеки
Вице-адмирал высказался о происхождении таинственного шара на берегу Японии
Российские ученые вскрыли жившего три тысячи лет назад медведя
В Подмосковье подросток захотел сделать селфи в заброшенном здании и погиб
Депутат отказался встать во время исполнения гимна России из-за тренировки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.