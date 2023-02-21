Депутат рассказала об обстановке в Гостином дворе перед посланием Путина

Депутат Журова заявила о позитивном настрое в Гостином дворе перед посланием Путина

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала об обстановке в Гостином дворе перед посланием президента России Владимира Путина. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий сообщила, что все присутствующие уже ожидают президента.

«На такие мероприятия всегда все приезжают заранее, потому что очень важно пообщаться друг с другом. Полтора часа до послания — обычно это период с кем-то поговорить, поделиться мнениями и просто поприветствовать друг друга. Все настраиваются на рабочий хороших лад», — сообщила Журова.

Практически все уже здесь в ожидании Владимира Владимировича Светлана Журова депутат Госдумы

Депутат отметила, что в зал присутствующих в Гостином дворе запускают примерно за полчаса до обращения президента. Но все уже готовы, добавила она.

«Все очень позитивно настроены. Я не помню, чтобы Владимир Владимирович что-то непозитивное говорил на послании. Завтра у нас (у Госдумы — прим. «Ленты.ру») и у Совета Федерации заседания. Мы в хорошем настрое должны выполнить те поручения, которые президент сегодня озвучит. Раз мы собираемся, значит, есть какие-то решения, которые он бы хотел, чтобы мы приняли как можно быстрее», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по Москве. Сообщается, что послание главы государства будут транслировать три федеральных канала — Первый канал, «Россия 1» и НТВ. В сетке вещания на выступление Путина отведен один час, однако в Кремле назвали это формальностью.

В понедельник, 20 февраля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин все еще работает над посланием. По словам Пескова, президент России сделает акцент на специальной военной операции (СВО) на Украине. Среди других тем, которые озвучил представитель главы государства, — экономика и социальная сфера.