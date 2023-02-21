Стало известно о проблемах со зрением у Костомарова

SHOT: у олимпийского чемпиона Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз

У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова появились проблемы со зрением. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По информации источника, у спортсмена полностью перестал видеть правый глаз. Отмечается, что у Костомарова в глазном яблоке отсутствует хрусталик, из-за чего уже приходилось проводить операцию по его замене. Теперь хрусталик пришлось вновь удалить из-за сильного воспаления в лобных пазухах.

Ранее SHOTсообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет, и томография выявила только небольшой очаг забитых сосудов в голове. Однако, по информации РЕН ТВ, в ночь на 21 февраля у спортсмена произошел еще один инсульт.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

