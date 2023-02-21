Мужчина сбросил 260 килограммов и впервые стал вызывать интерес у женщин

The Sun: в США мужчина сумел похудеть на 260 килограммов

38-летний житель штата Джорджия, США, Кейси Кинг сумел похудеть на 260 килограммов и впервые стал вызывать интерес у женщин. Об этом сообщает The Sun.

В подростковом возрасте мужчина питался фастфудом и вел малоподвижный образ жизни, поэтому стремительно набирал вес. У Кинга не было друзей, и еда стала его главным утешением. «С десяти лет я жарил во фритюре целый пакет картошки фри, заливал ее кетчупом и ел», — вспоминает он. Мужчина добавил, что постоянно хотел есть и не чувствовал насыщения.

Обеспокоенная мать Кинга решила помочь ему похудеть. Она начала покупать сыну различные таблетки, однако ему так и не удалось сбросить вес. К 20 годам Кинг стал одним из самых полных людей в своем городе. Он не мог выполнять самостоятельно повседневные задачи и во многом полагался на свою семью. «Я не мог встать, чтобы сходить в туалет, не мог подтереться или помыться. Иногда я не мог надеть обувь или даже одеться. Было так много вещей, для которых мне требовалась помощь», — рассказывает он.

Мужчина перестал общаться с друзьями и редко выходил из дома. Отсутствие социальной жизни сказалось на его психическом здоровье. Кинг начал страдать от одиночества, легко расстраивался и не знал, как контролировать гнев.

Переломный момент в жизни Кинга наступил после рождения его племянника в 2011 году. Мужчина понял, что хочет стать лучшим дядей для ребенка. «Мне нужно было быть умным, красивым, веселым и любящим. Но я не мог стать таким, поскольку весил более 360 килограммов», — говорит он. Кинг решил взяться за свое здоровье и избавиться от лишнего веса.

Он записался в тренажерный зал и стал ходить на беговой дорожке и плавать в бассейне четыре раза в неделю, параллельно сокращая потребление калорий. Вес мужчины постепенно снижался, и он начал получать комплименты от окружающих, что давало ему стимул продолжать свой путь. В 2018 году Кинг решился на операцию по снижению веса. Спустя более десяти лет с начала похудения мужчине удалось похудеть на 260 килограммов и обрести уверенность в себе.

Сейчас он работает в магазине товаров для дома, водит машину, путешествует и посещает концерты. Помимо этого, Кинг стал пользоваться вниманием у противоположного пола и теперь регулярно ходит на свидания. Мужчина утверждает, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует сделать операцию по удалению лишней кожи, появившейся после похудения.

Ранее сообщалось, что 34-летний житель Великобритании Росс Макфарлейн ел яйца в течение двух лет и похудел на 32 килограмма. Из-за лишнего веса у мужчины было высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.