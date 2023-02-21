Путин заявил о прямой причастности Запада к попыткам ударов по авиабазам России

Президент России Путин заявил о причастности Запада к попыткам ударов по авиабазам России

Запад прямо причастен к попыткам нанести удар по российским авиабазам. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, в ударах по российским авиабазам использовались беспилотники, модернизированные при участии специалистов НАТО.

«Запад ставит своей целью стратегическое поражение России», — отметил российский лидер.

В октябре в Псковской области после взрывов на военном аэродроме два вертолета Ка-52 получили повреждения. Получившие повреждения вертолеты в момент взрывов находились на российском аэродроме на ремонте.

Помимо этого, в октябре Калужской области на военном аэродроме взорвался беспилотник, инфраструктура и расположенная на аэродроме техника не пострадали. Военный аэродром Шайковка, где упал БПЛА, находится в 250 километрах от Москвы.

Путин оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

