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22:22, 22 февраля 2023Забота о себе

Диетолог назвала безопасную для фигуры порцию блинов

Диетолог Комиссарова посоветовала съедать не более пяти блинов за один присест

Фото: Evgheni Russu / Unsplash

Врач-диетолог, эндокринолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Альбина Комиссарова назвала безопасную для фигуры порцию блинов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Я советую своим пациентам есть до чувства насыщения. Обычно это несколько блинов, до пяти штук», — сказала специалист.

При этом следует учесть несколько моментов, сказала она. «Все зависит от того, сколько вы едите в течение дня в целом, что вы будете есть, кроме блинов, с чем будете есть блины, какого они размера, каков ваш уровень физической активности в этот день», — отметила врач.

Ранее эндокринолог, терапевт Елена Киселева предупредила, что злоупотреблять блинами не рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом и различными заболеваниями пищеварительной системы. Врач уверена, что даже здоровым людям нельзя съедать более 100 граммов блинов за один раз.

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Марина Совина
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