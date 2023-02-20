Россиян предупредили об опасности злоупотребления блинами

Эндокринолог Киселева: злоупотреблять блинами нельзя людям с лишним весом и диабетом

Злоупотреблять блинами не рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом и различными заболеваниями пищеварительной системы. Об этом эндокринолог, терапевт Елена Киселева предупредила россиян в беседе с «Известиями».

Врач уверена, что даже здоровым людям нельзя съедать более 100 граммов блинов за один раз, а при наличии в анамнезе некоторых недугов следует быть еще умереннее. «С точки зрения жесткого соблюдения принципов правильного питания лучший блин — это несъеденный блин. Но не все готовы отказаться от такой пищи», — отметила Киселева.

По словам эндокринолога, особую опасность это блюдо представляет для пациентов с гастритом, изжогой, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническим панкреатитом. В этом случае злоупотребление блинами существенно повышает риск обострения патологии, объяснила Киселева. Также соблюдать осторожность необходимо россиянам с лишним весом, сахарным диабетом и тем, кто страдает от непереносимости глютена.

Чтобы избежать переедания и минимизировать ущерб для здоровья, врач рекомендовала не есть блины на голодный желудок или сразу после окончания строгой диеты. Также следует в качестве начинки для блюда выбирать легкие белковые варианты, например, нежирные творог или сыр, слабосоленую рыбу.

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