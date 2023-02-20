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19:51, 20 февраля 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности злоупотребления блинами

Эндокринолог Киселева: злоупотреблять блинами нельзя людям с лишним весом и диабетом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Злоупотреблять блинами не рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом и различными заболеваниями пищеварительной системы. Об этом эндокринолог, терапевт Елена Киселева предупредила россиян в беседе с «Известиями».

Врач уверена, что даже здоровым людям нельзя съедать более 100 граммов блинов за один раз, а при наличии в анамнезе некоторых недугов следует быть еще умереннее. «С точки зрения жесткого соблюдения принципов правильного питания лучший блин — это несъеденный блин. Но не все готовы отказаться от такой пищи», — отметила Киселева.

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По словам эндокринолога, особую опасность это блюдо представляет для пациентов с гастритом, изжогой, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническим панкреатитом. В этом случае злоупотребление блинами существенно повышает риск обострения патологии, объяснила Киселева. Также соблюдать осторожность необходимо россиянам с лишним весом, сахарным диабетом и тем, кто страдает от непереносимости глютена.

Чтобы избежать переедания и минимизировать ущерб для здоровья, врач рекомендовала не есть блины на голодный желудок или сразу после окончания строгой диеты. Также следует в качестве начинки для блюда выбирать легкие белковые варианты, например, нежирные творог или сыр, слабосоленую рыбу.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова раскрыла неочевидную опасность привычки переносить болезни на ногах. Она заявила, что несоблюдение рекомендаций по лечению вирусных инфекций может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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Наталья Обрядина
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