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01:44, 23 февраля 2023Спорт

Иммунолог назвала случай Костомарова уникальным

News.ru: врач Ярцева заявила, что случай отказа иммунной системы у Костомарова уникальный
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Врач-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с News.ru объяснила тяжелое состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Она назвала случай отказа иммунной системы у фигуриста уникальным для 46-летнего здорового спортсмена. Врач объяснила, что для такого отказа иммунитета нужны серьезные причины, например, ВИЧ или рак, а в случае с крепким организмом спортсмена «это не укладывается в привычные рамки».

По словам специалиста, с самого начала болезни у фигуриста «все пошло не так, к сожалению». «Все, что пытаются делать врачи, это что-то невероятное, в таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение», — заявила Ярцева.

Она подчеркнула, что врачи могут только помогать бороться, но не в состоянии регулировать за человека работу систем организма.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев объяснил невозможность лечения Романа Костомарова за границей. По его словам, «в том состоянии, в котором был Костомаров, его бы попросту не довезли».

20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет. Томография выявила только небольшой очаг забитых сосудов в голове. Однако, по информации РЕН ТВ, в ночь на 21 февраля у спортсмена произошел еще один инсульт.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

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Марина Совина
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