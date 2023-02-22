Доктор медицинских наук объяснил невозможность лечения Костомарова за границей

Доктор медицинских наук заявил, что Костомаров мог умереть при транспортировке за границу

Доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев объяснил невозможность лечения олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова за границей. Его слова приводит Woman.ru.

«В том состоянии, в котором был Костомаров, его бы попросту не довезли», — заявил врач. Он подчеркнул, что транспортировка при подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, а также к аппарату для насыщения крови кислородом могла бы привести к летальному исходу.

20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет. Томография выявила только небольшой очаг забитых сосудов в голове. Однако, по информации РЕН ТВ, в ночь на 21 февраля у спортсмена произошел еще один инсульт.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.