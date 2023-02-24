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01:11, 24 февраля 2023Экономика

В Германии сожгли декларацию на пожертвования «Газпрома»

Cicero: в ФРГ сожгли декларацию на пожертвования «Газпрома» в пользу «Северного потока-2»

Фото: Pixabay

Чиновница налоговой службы Германии нашла и тайно сожгла утерянную декларацию на пожертвования «Газпрома» в пользу строительства «Северного потока-2». Об этом пишет издание Cicero.

Отмечается, что российская компания в прошлом году пожертвовала 20 миллионов евро фонду, который заявлял, что средства предназначены для нужд земли Мекленбург — Передняя Померания и не облагаются налогом.

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Издание сообщает, что фонд передал все декларации в налоговую службу, однако во время внутренних проверок сотрудница сообщила, что документы утеряны. В ходе поисков в ее кабинете обнаружилась декларация, приложенная к другому договору.

«Из-за паники и растущего давления со стороны прессы и властей она уничтожила декларацию в камине знакомой», — говорится в материале.

По информации Cicero, копию документа удалось найти. При этом в налоговом ведомстве, как утверждают журналисты издания, ситуацию назвали политическим решением и указали, что поступившие от «Газпрома» средства должны были быть освобождены от налогов. Это заявление вызвало критику партий, которые осуждают обход санкций США против «Северного потока-2».

Ранее стало известно, что «Газпром» планирует законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток».

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Марина Совина
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