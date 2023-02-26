Большунов оценил шансы россиян выступить на Олимпийских играх-2026

Большунов выразил уверенность, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2026

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил шансы отечественных спортсменов выступить на Олимпийских играх-2026. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем на Олимпиаде-2026. Всему свое время», — выразил уверенность Большунов и отметил, что ситуация в мире может поменяться по щелчку пальцев.

Ранее Большунов высказался о чемпионате мира-2023 по лыжным гонкам, который проходит в Словении без участия россиян. Он назвал турнир грязными соревнованиями и отметил, что не следит за ним.

В марте 2022-го Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.