Фанаты турецкого клуба устроили акцию помощи пострадавшим в землетрясении детям

Фанаты «Бешикташа» забросали поле игрушками для помощи пострадавшим в землетрясении детям

Фанаты турецкого футбольного клуба «Бешикташ» устроили акцию помощи пострадавшим в землетрясении детям. Об этом сообщает ESPN FC в Twitter.

Болельщики забросали поле мягкими игрушками во время матча против «Антальяспора» (0:0). Акция прошла на 4 минуте 17 секунде игры, потому что первое землетрясение произошло 6 февраля в 04:17 по местному времени.

Ранее сообщалось о гибели нескольких спортсменов в результате землетрясения. Одним из них стал футболист сборной Ганы Кристиан Атсу. Также стало известно о смерти двух несовершеннолетних борцов из-за разрушения здания.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 44 тысяч человек.