Футболиста сборной Ганы нашли мертвым после землетрясений в Турции

Футболиста сборной Ганы Кристиана Атсу нашли мертвым после землетрясения в турецком Хатае

Футболиста сборной Ганы Кристиана Атсу нашли мертвым после землетрясения в турецком Хатае. Об этом в Twitter сообщил агент спортсмена Мурат Узунмехмет.

Атсу погиб в результате землетрясения. Игроку турецкого «Хатайспора» был 31 год.

Футболист пропал сразу после катаклизма вместе с тренером и другими игроками. Спасатели нашли под обломками нескольких футболистов, в числе которых изначально якобы был и Атсу.

Футболист начал выступать за турецкую команду в сентябре 2022 года. Также он известен по выступлениям за «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл», «Борнмут», «Порту» и другие клубы.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В Турции погибшими числятся около 40 тысяч человек.

