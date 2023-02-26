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08:00, 26 февраля 2023Спорт

В «Вашингтоне» оценили значимость возвращения в команду Овечкина

Защитник «Вашингтона» Дженсен заявил, что возвращение Овечкина подняло дух в команде

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Ник Дженсен оценили значимость возвращения в команду капитана Александра Овечкина. Его слова приводит в Twitter Caps Radio 24/7.

«Он наш капитан. Ови играет в «Вашингтоне» вечность, он является связующим звеном в нашей команде», — заявил Дженсен. Игрок отметил, что возвращение подняло дух в команде, и хоккеисты клуба счастливы, что россиянин вернулся.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. После возвращения капитана игроки вышли на матч против «Анахайм Дакс» в шлемах с наклейками «Papa Ovi» и отметили, что планируют выступать в них до конца сезона.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Дарья Коршунова
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