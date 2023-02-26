В Запорожской области заявили о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья

Рогов заявил, что части ВСУ перемещаются все ближе к границам Приднестровья

Украинские войска перемещаются все ближе к границам Приднестровья. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он заявил, что, согласно оперативной информации, власти Украины отдали приказ о переброске войск ближе к Приднестровью. По словам Рогова, «с большой долей вероятности можно говорить, что [президент Украины Владимир] Зеленский готовится напасть на Приднестровье».