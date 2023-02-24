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20:53, 24 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил об отсутствии планов вторжения в Приднестровье

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев не планирует вторжение в Приднестровье

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 февраля, заверил, что Киев не планирует вторжение в Приднестровье. О том, что власти страны не намерены вводить войска, он заявил в ходе пресс-конференции. Слова украинского лидера приводит ТАСС.

Ранее МИД России предостерег Украину и страны НАТО от авантюрных шагов по отношению к Приднестровью на фоне обостряющейся обстановки. В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы страны готовы отреагировать на провокации со стороны киевского режима и обеспечить защиту соотечественников, миротворческого контингента и военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна.

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Варвара Кошечкина
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