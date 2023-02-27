Фильм «Афиши» «Эффект Бильбао» расскажет о благоустройстве регионов

«Афиша» выпустила документальный фильм «Эффект Бильбао» о благоустройстве регионов

«Афиша» в рамках исследования культурной трансформации городского пространства в современной России запустила новый документальный проект, который рассказывает на примере городов, как благоустройство меняет социальный ландшафт всего района. В градостроительстве это называется эффектом Бильбао. Фильм, который описывает опыт переустройства городского пространства в Дербенте, Казани, Красноярске и Новой Ладоге, уже доступен на YouTube–канале «Афиши».

В российских городах-миллионниках, туристических центрах и регионах со скоромных числом местных жителей появляются привлекательные общественные пространства. Сейчас они уже не ограничиваются новыми скамейками, фонарями и детскими площадками, их цель — трансформация дизайн-кода, создание архитектурных точек притяжения, толчок к развитию всей инфраструктуры и экономики.

В фильме «Эффект Бильбао» рассматриваются четыре проекта благоустройства. Первый — песочного цвета Дербент, план обновления которого уже называют самым масштабным, модным и обсуждаемым проектом в архитектурной среде за последние несколько лет. В Казани появилась новая достопримечательность — набережная: любой таксист, экскурсовод или менеджер отеля предложит посмотреть набережную озера Нижний Кабан сразу после традиционной визитной карточки города — мечети Кул-Шариф. Самый уютный город Сибири – Красноярск — уже давно знаком любителям внутреннего туризма, левый берег реки Енисей был его визитной карточкой — до появления набережной на правом! Маленькую и хрупкую Новую Ладогу обустраивали вместе — местные жители и авторы проекта реконструкции центрального городского проспекта.

В фильме о своем опыте рассказывают главный архитектор Дербента Иса Магомедов, директор института развития городов Республики Татарстан Наиля Зиннатуллина, директор Центра компетенции Ленинградской области по развитию городской среды и умному городу Екатерина Манжула, ведущие архитекторы и соавторы проектов. Вместе с ними о влиянии общественных пространств на социум размышляют директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.