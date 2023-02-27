Российский экс-замминистра и бизнесмен предстанут перед судом по делу о взятке

В Омске экс-замминистра Сычев и бизнесмен Шестаков предстанут перед судом по делу о взятке

В Омске перед судом предстанут бывший замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства области Владимир Сычев и бизнесмен Дмитрий Шестаков по делу о взятке. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сычева обвиняют по статьям 293 («Халатность») и 290 («Получение взятки»), Шестакова — по статье 291 («Дача взятки») УК РФ.

По данным следствия, Сычев допустил срыв сроков строительства четырех школ и трех детских садов, а также принял две взятки. Шестков передал ему сумму в размере одного миллиона 900 тысяч рублей за покровительство и помощь в получении своевременной оплаты работ по контрактам. Другой предприниматель — 200 тысяч за содействие в прекращении искового производства. На преступления Сычев сподвигли долги на два миллиона рублей. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, свою вину они не признали.

Ранее сообщалось, что в ХМАО суд приговорил экс-полицейского к 13 годам колонии за взятки и хранение наркотиков.