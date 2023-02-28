Обнаружены две новые гигантские газовые планеты

Принадлежащий НАСА аппарат TESS обнаружил два новых газовых гиганта

Астрономы сообщили об обнаружении двух новых газовых гигантов TOI-3984A b и TOI-5293A b, которые имеют очень короткие орбитальные периоды. Подробно об открытии рассказывается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Экзопланеты были обнаружены с помощью космического аппарата НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который отслеживает события транзита, проводя обзор около 200 тысяч ярчайших звезд вблизи Солнца. Транзит происходит, когда крупное небесное тело проходит на фоне диска звезды, что выражается в падении кривой блеска. На данный момент идентифицировано около 6200 экзопланет-кандидатов, из которых 3032 были подтверждены.

Новые транзитные сигналы были идентифицированы на кривых блеска двух красных карликов (звезд M-класса), известных как TOI-3984A и TOI-5293A и принадлежащих двум разным двойным системам. Планетарная природа этих сигналов была подтверждена последующими наблюдениями с использованием наземных средств.

TOI-3984A b имеет радиус около 0,71 радиуса Юпитера и массу 0,14 массы Юпитера, что дает плотность на уровне 0,49 грамма на кубический сантиметр. Планета обращается вокруг своей родительской звезды каждые 4,35 дня на расстоянии около 0,041 астрономической единицы от нее, а ее равновесная температура (не учитывает влияние атмосферы и тепло недр) оценивается в 563 кельвинов. Астрономы классифицировали TOI -3984A b как субсатурн.

Родительская звезда TOI-3984A представляет собой карлик M4 размером и массой примерно вдвое меньше Солнца, расположенный примерно в 353 световых годах от Земли. Возраст звезды составляет от 0,7 до 5,1 миллиарда лет, а эффективная температура составляет 3476 кельвинов. У TOI-3984A есть компаньон в виде белого карлика, который находится на расстоянии 356 астрономических единиц.

Экзопланета TOI-5293A b по размеру сравнима с Юпитером, но обладает меньшей массой — около 0,54 массы Юпитера. Плотность планеты составляет примерно 0,56 грамм на кубический сантиметр. TOI-5293A b делает один оборот вокруг звезды за 2,93 дня и удален от нее примерно на 0,034 астрономической единицы. Равновесная температура этого газового гиганта оценивается в 675 кельвинов, поэтому исследователи классифицировали его как горячий Юпитер.

Находящийся на расстоянии около 524 световых лет TOI-5293A является карликом типа M3 и также примерно вдвое меньше нашего Солнца. Звезда имеет эффективную температуру 3586 кельвинов, а ее возраст оценивается от 0,7 до 5,1 миллиарда лет. У него имеется спутник того же класса на предполагаемом расстоянии 579 астрономических единиц.