Глава МИД Израиля осудил СВО

Глава МИД Израиля Коэн осудил СВО России на Украине

Израиль осуждает российскую специальную военную операцию (СВО) на Украине, заявил министр иностранных дел страны Эли Эли Коэн на встрече с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине. Его цитирует РИА Новости.

«Конечно, мы осуждаем российскую агрессию. Поэтому, как вы знаете, мы поддержали резолюцию ООН по поводу мирного соглашения», — сказал израильский дипломат.

16 февраля глава МИД Израиля прибыл в Киев. На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским Коэн пообещал, что Израиль расширит поддержку Украины, а также примет участие в послевоенном восстановлении страны.