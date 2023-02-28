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20:22, 28 февраля 2023Мир

Глава МИД Израиля осудил СВО

Глава МИД Израиля Коэн осудил СВО России на Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Израиль осуждает российскую специальную военную операцию (СВО) на Украине, заявил министр иностранных дел страны Эли Эли Коэн на встрече с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине. Его цитирует РИА Новости.

«Конечно, мы осуждаем российскую агрессию. Поэтому, как вы знаете, мы поддержали резолюцию ООН по поводу мирного соглашения», — сказал израильский дипломат.

16 февраля глава МИД Израиля прибыл в Киев. На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским Коэн пообещал, что Израиль расширит поддержку Украины, а также примет участие в послевоенном восстановлении страны.

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Глеб Бажуткин
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